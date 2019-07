Goovi : ecco i prodotti ecobio di Michelle Hunziker

Goovi è una nuova linea di prodotti naturali dedicati al benessere delle donne e di tutta la famiglia lanciata sul mercato a fine Settembre 2018, vi va di conoscerla nel dettaglio assieme?

Lanciata sul mercato a fine Settembre 2018, Goovi ha subito raccolto le simpatie di tanti consumatori. Merito della gamma prodotti contenuta ma tale da abbracciare le esigenze del vivere quotidiano, della grafica colorata e accattivante e…di una delle testimonial più amate : Michelle Hunziker.

La storia di Goovi

Goovi nasce dall’incontro tra Michelle Hunziker e Artsana Group.

Lanciato sul mercato a fine Settembre 2018 dopo un lavoro di preparazione di più di due anni, il progetto Goovi vede non solo come co-fondatrice ma anche come anima Michelle Hunziker, una donna contemporanea e madre di bambine piccole che condivide le necessità e preoccupazioni di noi mamme comuni.

Ho sempre desiderato dei prodotti per la famiglia che rendessero le mie giornate più semplici e salutari, ma che allo stesso tempo fossero divertenti, perchè l’allegria è un aspetto importante della mia vita.

E’ un progetto a cui tengo molto, pensato per le donne e per le mamme: Goovi è la filosofia di chi non si prende troppo sul serio, perché la vita comunque è già abbastanza dura per tutti. Goovi è un brand sano e positivo, un modo di trasmettere emozioni positive con la famiglia, per questo mi è sembrato naturale coinvolgere la mia in questa campagna.

E infatti Michelle e le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, sono state le protagoniste dei 4 short video creati per la campagna andata in onda fino a fine Novembre 2018 sulle principali reti Mediaset.

La filosofia e la mission di Goovi

Il nome Goovi , abbreviazione di Good Vibes (ovvero buone vibrazioni) è già di per sè un’innovativa dichiarazione di intenti : celebrare la positività e l’allegria, trasmettere uno stile di vita basato sulla capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

La sua linea di prodotti naturali per il benessere delle donne e di tutta la famiglia è pensata per le mamme sempre in movimento punto di riferimento delle loro famiglie esuberanti, mamme che sono anche donne alla ricerca del giusto equilibrio tra la protezione dei propri cari e il raggiungimento dei loro obiettivi personali.

I prodotti Goovi , con il loro aspetto colorato intendono trasmettere entusiasmo per la cura della persona, la cura della casa e il benessere della donna.

Ecco perché Goovi è:

Good: un brand autentico, positivo e affidabile, con prodotti 100% Made in Italy.

Easy: ogni giorno aiuta le mamme a sorridere e ad affrontare i loro mille impegni con entusiasmo.

Natural: la qualità, la delicatezza e l’efficacia dei nostri prodotti è garantita da ingredienti di origine naturale fino al 99,5%.

Positivamente buono, sorprendentemente naturale.

Le scelte formulative di Goovi

La scelta fondante di Goovi è quella di proporre prodotti Made in Italy dalle formulazioni capaci di garantire delicatezza e sicurezza sulla pelle, efficacia e rispetto dell’ambiente; il fine ultimo? Aiutarci a portare avanti le avventure quotidiane della vita con il sorriso!

La gamma di cosmetici ed eco detergenti Goovi ad esempio promette prodotti

con formulazioni ad alta percentuale di ingredienti di origine naturale (>98%).

vegan.

privi di sostanze non sicure per la pelle (no oli minerali, sles, sls, peg, solfati, siliconi, parabeni, fenossietanolo, coloranti, fragranze sintetiche).

dermatologicamente testati su pelli sensilibili.

testati per la presenza di nichel e 1,4 diossano (cosmetici) ed anche cromo e cobalto (eco detergenti) .

Solo parole o anche fatti? Beh, ho dato un’occhiata all’INCI della gamma di cosmetici ed eco detergenti e direi che le promesse siano rispettate: la percentuale di ingredienti naturali è davvero elevata e gli estratti vegetali utilizzati buoni.

A titolo di esempio vi lascio alcuni INCI analizzati con Ecobiocontrol:

Sapone liquido mani agrumi e menta : AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, COCO-GLUCOSIDE, LACTIC ACID, SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT, GLYCERIN, CITRUS MEDICA VULGARIS PEEL OIL*, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED*, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM DEHYDROACETATE, CITRIC ACID, MENTHA PIPERITA OIL*, VANILLIN, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL. *oli essenziali naturali

Shampoo agrumi : AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, MORINGA PTERYGOSPERMA SEED EXTRACT, SACCHAROMYCES/AGAVE AMERICANA LEAF FERMENT FILTRATE, CITRUS JAPONICA FRUIT EXTRACT, CITRUS GRANDIS PEEL OIL, BENZYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CITRIC ACID, PARFUM*, LIMONENE, GERANIOL, CITRONELLOL *oli essenziali naturali

Detersivo lavatrice : aqua, alcohol denat., Caprylyl/Capryl Glucoside, Potassium Cocoate , Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Benzyl Alcohol , Citrus Aurantium Dulcis Seed Oil , Citrus Limon Peel Oil , Lactic Acid, Limonene

La gamma di integratori alimentari è realizzata con estratti vegetali sia vegan che priva di glutine e lattosio.

E il mix colazione recentemente introdotto è 100% naturale in quanto a base di Semi di Zucca, di Canapa e di Girasole, Bacche di Goji, Grano Saraceno e Fibre di Mela.

La gamma prodotti Goovi

Tre, come dicevamo prima, le linee di prodotti Goovi : cosmetici naturali per tutta la famiglia, integratori alimentari donna e prodotti eco detergenza casa.

I cosmetici naturali Goovi

La linea di cosmesi naturale Goovi comprende un’interessante di prodotti per la detergenza della persona:

Bagnoschiuma : disponibile nelle versioni Sweet Orange e Karitè Vanilla, è un prodotto pensato per tutta la famiglia in quanto a base di tensioattivi di origine vegetale rispettosi del film idrolipidico. Contiene più del 99% di ingredienti di origine naturale e grazie all’estratto di Moringa deterge, purifica e preserva l’idratazione anche delle pelli più sensibili.

Crema corpo: disponibile nelle versioni Sweet Orange e Karitè Vanilla, è una crema idratante con il 98,5% di ingredienti di origine naturale, dalla texture fresca e leggera ma comunque capace di garantire una pelle protetta e setosa grazie all’estratto di foglie di Olivo/Agave e all’olio di Argan.

Sapone detergente intimo : con il 99,5% di ingredienti di origine naturale, deterge delicatamente rispettando l’equilibrio di cute e mucose ed è adatto per tutta la famiglia.

Sapone liquido mani : con il 99,5% di ingredienti di origine naturale, deterge delicatamente e aiuta a mantenere inalterato il film idrolipidico della pelle, lavaggio dopo lavaggio lasciando le mani piacevolmente fresche e pulite.

Salviette multiuso : igienizzanti, rinfrescanti e idratanti, contengono il 98,6% di ingredienti di origine naturale, sono realizzate in un tessuto morbido e biodegradabile e detergono e rinfrescano la pelle lasciandola piacevolmente idratata.

Shampoo capelli : disponibile nelle versioni Sweet Orange e Karitè Vanilla, contiene il 99% di ingredienti di origine naturale, è privo di siliconi e adatto a tutti i tipi di capelli. Grazie all’estratto di Kumquat e all’estratto fermentato di Agave deterge, purifica e rivitalizza i capell.

Balsamo capelli : disponibile nelle versioni Sweet Orange e Karitè Vanilla, contiene il 99,2% di ingredienti di origine naturale, è adatto a tutti i tipi di capelli e grazie all’estratto di Kumquat e agli oli di Argan e Lino nutre e rivitalizza i capelli senza appesantirli oltre a renderli facilmente pettinabili .

Maschera districante capelli

Spray districante capelli

Gli integratori alimentari Goovi

La linea di integratori alimentari Goovi si pone come missione quella di coadiuvare la donna di casa, sostentendo tutte le esigenze che il turbinare della vita quotidiana le impone con prodoti a a base di estratti vegetali, vegan e privi di glutine e lattosio:

Integratore recupero notte : Good Sleep, Good Life è un integratore pensato per la donna che in presenza di stanchezza fisica e mentale necessita di un recupero notturno di qualità. Contiene Ginestrino (favorisce il rilassamento), Rhodiola rosea (tonico-adattogeno), enzimi digestivi (favoriscono l’assimilazione dei nutrienti), e vitamine con Triptofano.

Integratore ritmo di donna – pre e post ciclo : Life is Hard Enough è un integratore per donne in età fertile che prevede due diverse tipologie di compresse per rispondere alle esigenze delle fasi pre e post ciclo. Contiene magnesio-vitamina B12-ferro-acido folico (contribuiscono a ridurre stanchezza e affaticamento), agnocasto-curcuma-dioscorea (aiutano a contrastare i disturbi del ciclo mestruale), tè verde (favorisce il drenaggio dei liquidi).

Integratore ritmo di donna 50 e più : Age is just a number è un integratore per la donna in premenopausa e menopausa che prevede due compresse diverse mattina e sera. Contiene estratti vegetali, vitamine, selenio e zinco, con acido lipoico, Coenzima Q10, triptofano e N-acetilicisteina.

Integratore tonico donna : I got the Power è un integratore da bere pensato come rigenerante e ricostituente nei cambi di stagione, in caso di stanchezza fisica e mentale e per chi pratica sport. Contiene succo di Açai, aminoacidi ramificati, L-glutammina, L-arginina ed estratto di Eleuterococco, noto come “Ginseng delle donne” perché ricco di attivi che coadiuvano le naturali difese dell’organismo, la memoria e le funzioni cognitive dell’organismo femminile.

Integratore linfa donna : Give Me Detox è un integratore pensato per chi soffre di ritenzione idrica intra ed extra cellulare. Contiene succhi concentrati di Açai (ricco di vitamine, proteine, acidi grassi essenziali, minerali e fibre) e Sambuco (favorisce il drenaggio dei liquidi corporei) unitamente a estratti di linfa di Betulla e di Cardo mariano (aiuta a sostenere le funzioni depurative dell’organismo).

Integratore oro vegetale : Omega, Omega, Omega! è un integratore utile per far fronte alla maggiore richiesta di energia quotidiana. Contiene olio di semi di Canapa (favorisce l’integrità e la funzionalità delle membrane cellulari ed è ricco di acidi grassi essenziali, omega 3 e omega 6, in rapporto bilanciato 3:1) ed estratto di semi di Amaranto (fonte di omega 6 e omega 9).

Integratore tisana prebiotica : My Gold Elixir è un integratore polvere solubile che si beve come una tisana, sia calda che fredda, ed è indicato per rinfrescare l’intestino e favorire l’equilibrio della flora intestinale. Contiene Inulina prebiotica, polpa disidratata del frutto di Baobab (ad azione di sostegno e ricostituente) ed estratto di Camomilla ad alta concentrazione (favorisce rilassamento, digestione e eliminazione di gas).

Gli eco detergenti casa Goovi

La gamma di eco detergenti per la casa Goovi comprende pochi ma essenziali prodotti adatti a soddisfare le esigenze di pulizia e igiene del bucato e della casa nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza della pelle di grandi e piccini.

Detersivo lavatrice igienizzante naturale Fresh Laundry : con il 99% di ingredienti di origine naturale, igienizza delicatamente e rimuove macchie e odori dal bucato di tutta la famiglia garantendo un bucato fresco e pulito. Dermatologicamente testato, è un detersivo liquido ideale anche per le pelli più sensibili e per il bucato dei neonati e dei bambini; non è però provo di odore bensì profumato con oli essenziali di Arancio dolce e Limone.

Detersivo bucato a mano igienizzante naturale Be Gentle with me : ha le stesse carateristiche del detersivo per lavatrice ma la sua formulazione è addizionata con Aloe vera bio.

Detersivo per stoviglie a mano Let’s eat again : con il 98% di ingredienti di origine naturale e i suoi tensioattivi delicati igienizza e rimuove in modo naturale ed efficace lo sporco dalle stoviglie di tutta la famiglia, anche dei più piccoli. Non lascia residui ed è senza profumo.

Spray multiuso igienizzante naturale Spray the Love : con il 99,5% di ingredienti di origine naturale, igienizza delicatamente e in modo naturale tutte le superfici e gli oggetti lasciando il piacevole profumo degli oli essenziali di Arancio dolce e Limone.

Spray smacchiatore Ciao, Bye, Adios! : con il 98,8% di ingredienti di origine naturale, è uno smacchiatore pretrattante per tessuti in grado di agire in modo naturale ed è efficace anche sulle macchie più ostinate come quelle grasse e proteiche (es: cioccolato, latte, etc.).

Dove comprare i prodotti Goovi ?

I prodotti Goovi sono facilmente reperibili e questo grazie ad un canale distributivo che li rende presenti in farmacie, parafarmacie e online.

Trovare i rivenditori fisici è molto semplice grazie alla pagina dedicata ai rivenditori del sito Goovi ed altrettanto facile è acquistare i prodotti Goovi online in quanto sono disponibili sia nell’ omonimo shop online che su Amazon.

Alla data in cui scrivo l’articolo comprare su Amazon è sicuramente conveniente per la gamma di integratori in quanto molti di essi su Amazon costano circa 7-8€ in meno che sul sito ufficiale, per la gamma cosmetica dipende da articolo ad articolo mentre i prodotti per la detergenza della casa su Amazon non sono proprio disponibili.

Voi avete già provato qualcosa del brand Goovi?

Come vi siete trovate e dove avete comprato i prodotti?