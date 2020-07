Le avventure dei gemelli Gelsomino sono la collana di libri esclusiva con cui l’anno scorso Mc Donalds Italia ha inaugurato l’iniziativa Happy Meal Readers , la conoscete già?

Nel 2019 Happy Meal ha festeggiato i suoi primi 40 anni e con questa felice ricorrenza ha deciso di estendere anche in Italia un progetto che ha già avuto grande successo in Australia e Nuova Zelanda: Happy meal Readers ovvero la possibilità, per ogni bambino che acquista un Happy Meal, di scegliere in alternativa al classico gadget un’ avvincente storia.

Obiettivo: stimolare nei più piccoli la passione per la lettura offrendo alle famiglie un momento di vicinanza e condivisione e dimostrando come, anche il fast food, possa divenire un luogo in cui accrescere la propria cultura favorendo una passione destinata a durare per una vita intera.

Le avventure dei gemelli Gelsomino 2019

A fare da apripista per il nuovo progetto Happy Meal Readers una collana di 12 libri inediti scritti in esclusiva per McDonald’s da Cressida Cowell, la scrittrice britannica nota per la serie di libri “Come addestrare un drago” che ha ispirato la saga cinematografica “Dragon Trainer”.

La collana, dal titolo Le avventure dei gemelli Gelsomino, ha come protagonista la famiglia Gelsomino che, dopo aver inventato una macchina del tempo, viaggia fino alla terra dei dinosauri diventando protagonista di avventure e scoperte ai confini della fantasia, tra natura e preistoria. A comporre la famiglia:

la coppia di gemelli più piccoli, Tulip e Ted.

la coppia di gemelli grandi, Alfie e Asha.

la mamma, Professoressa Penelope.

il papà, Professor Pablo.

Ogni otto settimane due nuovi volumi, col risultato di accompagnare i bambini per un anno intero.

La prima serie, protagonista del 2019, prevedeva i seguenti titoli:

I gemelli incontrano il Diplodoco. I gemelli incontrano il T-Rex. I gemelli Gelsomino incontrano il Massospondilo. I gemelli salgono sul Camarasauro I gemelli giocano con il Plesiosauro. I gemelli aiutano l’Adrosauro. I gemelli fanno un picnic con lo Spinosauro. ??? I gemelli incontrano un Dinosauro Misterioso. I gemelli salvano lo Stegosauro. I gemelli incontrano due Tirannosauri. ???

Molti dei volumi sono diventati introvabili e le famiglie che desiderano completare la collezione si trovano si trovano a scambiare o ad acquistare i volumi doppi e mancanti su gruppi Facebook o Ebay.

Le avventure nella natura dei gemelli Gelsomino : la collezione 2020

L’aveva già anticipato a fine 2019 da Giorgia Favaro, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia

Ai bambini e alle loro famiglie l’iniziativa è piaciuta moltissimo; ecco perché abbiamo deciso di proseguire anche nel 2020. Sono stati infatti quasi 2 milionii libri distribuiti nel corso del 2019. Il 2020 vedrà l’arrivo di una nuova collana di avventure dei gemelli Gelsomino, sempre firmata da Cressida Cowell.

Ed in effetti la cosa è diventata realtà tant’è che nei primi mesi dell’anno hanno iniziato a comparire in alcuni Mc Donald i primi volumi della nuova collana : Le avventure nella natura dei gemelli Gelsomino.

Quest’anno la famiglia Gelsomino, grazie alla sua macchina del tempo in grado di viaggiare anche sott’acqua, sulla neve, sul ghiaccio e attraverso giungle e pianure, ha l’opportunità di studiare animali straordinari non più del passato ma del presente, garantendo ancora una volta tante avventure nella natura!

Qui in Italia la cosa non è stata affatto pubblicizzata ma attraverso un comunicato stampa estero sono riuscita a trovare quelli che, salvo mie imprecisioni nella traduzione, dovrebbero essere i titoli previsti dalla collana:

I gemelli incontrano un orso polare. I gemelli incontrano un quagga. I gemelli aiutano un delfino rosa. I gemelli strovano un dodo. I gemelli fanno una passeggiata con un Mammoth lanoso. I gemelli seguono le tracce di una tigre. I gemelli salutano un grande Auk. I gemelli incontrano una scimmia. I gemelli inseguono un pinguino. I gemelli rincorrono un rinoceronte. I gemelli osservano una balena. I gemelli cercano un Saola.

Indicativamente a Febbraio sono usciti i primi due volumi dopodiché la distribuzione si è interrotta per alcuni mesi e sembra essere ripresa (almeno in alcune città) questa settimana, con l’uscita dei volumi 3 e 4.

Le caratteristiche dei libri de Le avventure dei gemelli Gelsomino

I libri de Le avventure dei gemelli Gelsomino sono decisamente graziosi e caratterizzati da:

Formato ridotto, adatto alle mani dei più piccoli (e ad essere contenuto nella scatola di un Happy Meal): 12 x 15 cm circa.

Copertina rigida.

Un racconto di avventura, scritto in caratteri dalla facile leggibilità, che si snoda su una ventina di pagine alternando testo scritto ad immagini e quindi risultando decisamente gradevole.

I libri terminano con una pagina doppia che riepiloga e sintetizza le nozioni scientifiche sull’animale protagonista del racconto, già raccontate da bambini e/o genitori anche all’interno del racconto.

I libri sono rivolti in particolare ai bambini di età compresa tra i quattro e gli otto anni, per i più piccoli sono ovviamente una lettura che prevede la compagnia di un adulto mentre per i più grandi possono essere una prima lettura indipendente.

Mc Donalds ha scelto storie d’avventura non a caso: gli studi mostrano infatti che sono esattamente ciò che piace ai bambini, figurando tra i tre generi più popolari tra loro.

Per strizzare l’occhio ai nativi digitali è inoltre previsto che alla lettura del libro possano seguire anche ulteriori attività online: scaricando l’app Happy Meal® e scansionando l’icona posta sul retro di ciascun volume, è possibile leggere i libri anche in digitale e guardare la storia prendere magicamente vita nonché sbloccare altri contenuti digitali esclusivo come giochi e attività.

Ecco io non sono una grande fan dei Mc Donalds come luogo in cui portare mia figlia a cena ma riconosco che negli ultimi anni questa catena ha saputo anche avvicinarsi ai gusti di chi come me preferisce proposte più salutari:

in fase d’ordine è possibile eliminare dai panini le salse varie.

maionese, ketchup e salsa barbecue non sono più proposte a profusione ma un optional da pagare a parte, cosa che disincentiva l’uso.

negli Happy Meal se non si vogliono le patatine fritte è possibile optare per più salutari carotine, mela a fette o yogurt alla frutta.

l’intramontabile gioco di plastica può essere ora sostituito con un libro.

anche nei menù per gli adulti sono comparse proposte più salutari come le insalate e sembra essersi instaurata una maggior attenzione alla qualità della filiera degli ingredienti.

Quindi perché no, un giro al Mc Donalds per far divertire un po’ mia figlia dopo il Lockdown e farle ricevere in regalo un libretto che stimoli il suo amore per la natura può anche starci.