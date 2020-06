Cartazucchero Bioprofumeria & Fragranze d’autore è stata la prima (ed unica) boutique dedicata alla cosmesi ecobio di lusso ed alla profumeria artistica di Reggio Emilia nonchè uno shop online efficiente ed attento alle esigenze dei clienti.

Da Ottobre 2014 a Marzo 2020 è stata a mio parere il punto di riferimento per tutte le appassionate di cura della persona alla ricerca di una cosmesi naturale, etica, di alta qualità, ricercata.

Ed ora che si è lanciata verso una nuova avventura mi viene voglia di parlarne per ricordare com’era ed augurarle al contempo un grosso in bocca al lupo nelle sue future evoluzioni.

Storia di Cartazucchero Bioprofumeria

In principio, anno 2013, era La Gazzetta del Bio , una pagina facebook gestita con passione che nel giro di pochi mesi ha raccolto un seguito che il mio blog probabilmente non otterrà neanche in un decennio (!).

A Ottobre 2014 Christian Spatola e Manuel Zacchè decidono di trasformare il loro progetto online in qualcosa di più concreto: una piccola boutique nel centro storico di Reggio Emilia, posta sull’angolo di Via Fornaciari, a due passi da uno dei simboli più amati della città: Piazza dei Leoni.

Neanche tre mesi dopo nasce anche lo shop online Cartazucchero Bioprofumeria tramite il quale il bacino di utenza di questa deliziosa bio-boutique diventa tutta l’Italia.

E mentre la Manuel si è visto in negozio soltanto nei primi mesi e poi si è dedicato alla gestione dell’online, ad accoglierti nel negozio fisico trovavi sempre lui – Cristian – super competente e di una gentilezza senza pari.

La gamma prodotti proposta da Cartazucchero Bioprofumeria e Fragranze d’autore

Scopo di Cartazucchero Bioprofumeria è sempre stato quello di rivendere cosmetici naturali ed eco-bio delle migliori aziende, internazionali e Made in Italy.

I prodotti proposti si sono sempre distinti per la loro unicità, altissima qualità, reperibilità in pochi punti vendita e per il sapiente mix di proposte provenienti sia dalle piccole aziende artigianali che dagli importanti marchi rivenduti in tutto il mondo.

I brand selezionati da Cartazucchero Bioprofumeria al momento della fondazione erano Alkemilla, Biofficina Toscana, Domus Olea Toscana, Dr Hauschka, Greenatural, Herbsardinia, Latte e Luna Cosmesi, Maternatura, Nabla, Purobio, Ren Skincare, Laboratorio Olfattivo, Gabriella Chieffo e Le Cercle des Parfumeurs Createurs.

Ma negli anni la costante di Cartazucchero è sempre paradossalmente stata la continua evoluzione con l’obiettivo di continuare a proporre prodotti ricercati e di nicchia.

I brand che hanno scelto un livellamento della qualità verso il basso per proporsi alla moltitudine degli utilizzatori dalle esigenze contenute hanno sempre avuto vita breve tra le sue quattro pareti.

Quattro pareti che mi hanno visto entrare, sebbene non con assiduità, varie volte: con mia figlia neonata nel passeggino, con mia figlia più grande con il monopattino che voleva mettere le mani su tutti i boccetti che vedeva, da sola per partecipare a qualche beauty open day organizzato da Cristian come quello in cui ho usufruito della consulenza personalizzata Dr Hauschka.

E’ stato grazie a Cartazucchero Bioprofumeria e a Cristian che ad esempio ho conosciuto e provato i primi prodotti Dr Hauschka, Madara, Purophi e Novexpert.

E che ho fatto bellissime figure nei regali natalizi e non solo: i suoi pacchetti colorati, ricercati e profumatissimi sono una cosa graditissima e indimenticabile per chiunque li abbia ricevuti!

Un nuovo inizio per Cartazucchero Bioprofumeria

Dopo il forzato periodo di lockdown dovuto all’epidemia da Coronavirus Cartazucchero Bioprofumeria non ha riaperto e non riaprirà.

Circa due mesi fa Cristian ha cambiato lavoro e circa un mese fa ne ha completamente svuotato i locali; l’ho appreso dalla sua pagina instagram che seguo con una certa costanza. 🙁

Lo shop online risulta in manutenzione e la pagina facebook sparita.

Un colpo al cuore perchè so che non troverò più il suo delizioso negozio all’angolo della strada accanto a Piazza dei Leoni ma per fortuna non parliamo di un vero e proprio addio, solo di un cambio di sede e progetto.

Cristian ha infatti iniziato a lavorare nel reparto cosmesi di Farmacia Baragalla , sempre a Reggio Emilia , dove gli è stata lasciata la possibilità di continuare da dove ha lasciato e quindi di introdurre là buona parte dei brand che teneva nella sua adorata boutique.

Ecco quindi che chiunque voglia continuare ad essere seguita da lui nelle proprie scelte cosmetiche, può continuare a trovarlo a Farmacia Baragalla, assieme ai brand a cui era già abituato e ad alcuni brand novità che facevano già parte dell’offerta della farmacia.

Perchè è vero, di negozi ce ne sono tanti e i prodotti si possono facilmente reperire anche altrove online ma i rapporti umani consolidati e cementati e la fiducia costruita nel tempo non possono essere sostituiti altrettanto facilmente.

Quindi Cristian un grosso in bocca al lupo per la tua nuova avventura! Prometto che passerò a trovarti anch’io nella tua nuova sede! 😉

PS Anche per chi eventualmente acquistava da Cartazucchero Bioprofumeria online ci sarà a breve una novità, seguite Cartazucchero su instagram per rimanere aggiornati.

Photo Credit : tutte le foto pubblicate provengono dalla pagina instagram Cartazucchero2.0 .