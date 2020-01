Leolandia a Natale , un’esperienza da rifare !

Leolandia a Natale è a nostro parere un’idea carina per passare con i bambini una giornata all’insegna del divertimento durante il periodo invernale.

Sì perché, magari non tutti ancora lo sanno ma Leolandia a Natale è aperto: è dal 2018 che il parco divertimenti del bergamasco dedicato ai più piccoli apre i suoi cancelli nella stagione invernale così come hanno iniziato a fare negli ultimi anni anche altri parchi come Gardaland e Mirabilandia.

Noi abbiamo visitato Leolandia a Natale nel suo ultimo giorno di apertura, il 6 Gennaio 2020, e ci è piaciuta parecchio quindi abbiamo pensato di raccontarvi in questo post la nostra esperienza nel parco, farvi vedere le decorazioni a tema natalizio, darvi un’idea degli spettacoli e delle attrazioni.



Il secondo Natale Incantato di Leolandia

Si è concluso da poco il periodo di apertura di Leolandia a Natale : la magia del Natale Incantato ha infatti avvolto il parco divertimenti dal 16 Novembre 2019 al 6 Gennaio 2020 permettendo a noi e ai tanti visitatori di vivere lo spirito allegro e spensierato delle feste insieme ai personaggi più amati del mondo dei cartoni.

A caratterizzare questa apertura invernale un albero di Natale alto 20 metri, più di 50 km di luminarie a basso consumo, migliaia di addobbi, una pista di pattinaggio su ghiaccio, giostre, spettacoli, parate e tanti ospiti speciali.

In più un regalo speciale: acquistando un biglietto da inizio novembre alla Befana si aveva diritto ad un rientro omaggio da utilizzare in primavera, entro il 10 aprile.

I personaggi presenti a Leolandia a Natale

Come da tradizione di Leolandia, anche durante il Natale Incantato i piccoli possono incontrare sia le mascotte Leo e Mia in abiti natalizi che i beniamini del mondo dei cartoon: i Superpigiamini, Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir, Bing e Flop ed il Trenino Thomas che offre loro un entusiasmante giro del parco a bordo delle sue carrozze.

Ma la vera attrazione del Natale è un’altra, Babbo Natale, che i bambini possono incontrare nella suggestiva grotta dell’area pirati per consegnargli a la loro letterina piena di sogni.

Anche mia figlia che ha già capito che Babbo Natale non esiste non ha resistito al fascino dell’incontro di persona!

Come non amare poi i Piringuini ? Sono dei buffi e simpatici pinguini sbarcati nell’area pirati di Leolandia alla ricerca di Santa Claus e della sua cassetta della posta!

Per non parlare della Befana e della sua Scuola di Volo con le scope magiche.

Leolandia a Natale: le attrazioni aperte

Ovvio che nel periodo natalizio non siano aperte tutte le attrazioni di Leolandia ma per non avere sorprese all’arrivo basta consultare online la lista delle attrazioni aperte e la Leomappa aggiornata, in cui le giostre chiuse sono semplicemente mostrate come ghiacciate, in linea con il più gelido degli inverni.

A non avere i battenti aperti sono ovviamente tutte le attrazioni acquatiche (incluso il giro in barchetta sul laghetto della Minitalia), parte delle giostre di Cowboy Town e quelle dell’area retrostante la casa di Peppa Pig (che quest’anno verrà riconvertita in PJMasks City).

Sono aperte le aree tematiche del parco che tanto piacciono i bambini (Pirati, parte della città dei Cowboy, la foresta di Masha e Orso) così come è accessibile l’area Minitalia, quella dedicata agli animali, il rettilario e l’acquario.

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio (ad accesso gratuito a turni di mezz’ora a persona) fa bella mostra di sè al posto dei Gommoni.

La zona a maggior impronta natalizia è quella dei pirati mentre nel resto del parco la presenza di decorazioni a tema Natale è molto più limitata.

L’intrattenimento a tema di Leolandia a Natale

Protagonista dell’intrattenimento a tema natalizio Incantesimo, un coinvolgente musical vincitore del Premio Speciale della Giuria ai Parksmania Awards 2019, gli Oscar dei Parchi a Tema: accompagnata dal pupazzo Fiocco di Neve, la protagonista Giulia, alla ricerca dello spirito autentico del Natale, scopre un regno incantato popolato da elfi, fatine e altre creature che, con le loro acrobazie mozzafiato, lasceranno a bocca aperta grandi e piccini!

Noi abbiamo clamorosamente lisciato sia il momento in cui veniva fatto il musical che gli spettacoli natalizi di Leo e quindi ci siamo accontentati dello spettacolo di Masha e Orso, un classico che non ha stagioni 😛

Molto suggestiva anche la Parata del Regno Incantato che termina con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e l’annesso spettacolo pirotecnico, il tutto a pochi minuti dall’orario di chiusura del parco…un bel modo per chiudere la giornata passata all’insegna del divertimento.

Leolandia a Natale : dove mangiare

Io sono una che i pasti a Leolandia d’estate li fa molto volentieri all’aperto, magari sull’erba all’ombra di un albero, ma il clima invernale non è quello migliore per scegliere questa soluzione.

Fortunatamente in questa stagione i ristoranti di Leolandia sono tutti aperti, dando la possibilità di una pausa al caldo per mangiare qualsiasi cosa si desideri, dagli spiedini ai panini con hamburger, dagli hot dog al kebab, dalle piadine alla pizza.

Per chi invece non ha nessuna difficoltà a passare all’aperto anche la pausa pranzo, vicino alla pista di pattinaggio viene allestito un mercatino gastronomico dove è possibile sia pranzare gustando polenta con polpette, salsicce o zola oppure mangiare un caldo hot dog che fare una breve pausa con un brezel, una mela caramellata, un bicchiere di vin brulè o alcuni marshmallow da arrostire sui sui focolari accesi.

Orari di apertura e prezzi di ingresso di Leolandia a Natale

Quest’anno Leolandia ha festeggiato il Natale aprendo i suo battenti solo nel weekend dal 16 Novembre al 23 dicembre, il 24 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio; orario di apertura dalle 10.00 alle 18.00.

Il prezzo di ingresso di Leolandia a Natale può essere molto variabile: noi ad esempio siamo entrati senza spendere nulla perchè eravamo stati a Leolandia lo scorso luglio ed in quel momento era in corso una promozione che permetteva di tornare gratuitamente a Natale.

I periodi promozionali con rientro gratuito sono frequenti bisogna solo stare attenti al fatto che avere il rientro gratuito non è automatico: per ottenerlo bisogna recarsi al Punto Promo in una certa fascia oraria del pomeriggio e farsi vidimare il biglietto che, se conservato, varrà in seguito come titolo di ingresso gratuito.

Per chi non ha biglietti gratuiti vale lo stesso ragionamento di tutte le altre stagioni: acquistare il biglietto alle casse è molto costoso, si risparmia facendolo online e prima si acquista, meno si paga. Inoltre il biglietto a data fissa costa meno di quello a data aperta.

Noi acquistiamo sempre online, con qualche settimana di anticipo, biglietti a data fissa e ci siamo sempre trovati bene.

Consigliamo Leolandia a Natale?

La nostra esperienza di Leolandia a Natale è stata decisamente positiva pertanto mi sento di consigliare l’esperienza anche a voi.

Abbiamo avuto la fortuna di una bella giornata soleggiata e nemmeno troppo fredda, onestamente non osavo sperare in condizioni meteo così favorevoli! Ovvio che essendo inverno ci eravamo coperti bene con guanti, sciarpa, cappello e sotto giacche/pantaloni avevamo un paio di strati (maglia a maniche lunghe e felpa sopra, collant e pantaloni sotto).

I funghi riscaldanti e i focolai distribuiti un po’ per tutto il parco sono stati utili per i momenti post-attrazione in cui le estremità avevano bisogno di una dose extra di calore ed il pranzo in uno dei ristoranti al coperto ci ha permesso di fare una scorta di caldo con cui siamo arrivati senza troppi problemi di gelo alle 4 del pomeriggio, momento in cui il freddo iniziava a farsi pungente.

Prevedendo questo inconveniente avevamo lasciato la visita al rettilario ed all’acquario per l’ultima parte del pomeriggio e la scelta è stata decisamente saggia così siamo riusciti a rimanere fino alla cerimonia di accensione dell’albero ed allo spettacolo pirotecnico senza patire troppo il freddo.

Anche a livello di affluenza la giornata dell’Epifania è stata ideale: di persone ce n’erano ma niente a che vedere con le infinite file dei weekend estivi (che dopo il primo anno abbiamo sempre accuratamente evitato): siamo riusciti a salire su ogni attrazione con file di pochi minuti ed anche andare all’incontro con Babbo Natale ha richiesto poco più di un attimo.

Immagino che questa grazia ricevuta sia solo frutto del fatto che siamo andati nell’ultimo giorno di apertura, a Natale già abbondantemente superato: leggendo i post di altri blog ho intuito che i weekend pre-natalizi abbiano affluenze importanti e che la fila per consegnare la letterina a Babbo Natale possa diventare talmente lunga da far desistere.

Questo per dire che la nostra giornata a Leolandia a Natale ce la siamo goduti ed anche parecchio!

Unica nota a margine il fatto che le decorazioni natalizie, le scope magiche ed i Piringuini sono presenti soltanto all’ingresso e nell’area centrale del parco mentre l’impronta natalizia è assente nelle altre aree del parco.

Poco male per noi che siamo andati dopo il Natale ma magari chi ci va nei weekend pre-natalizi potrebbe aspettarsi/gradire di vedere la presenza del Natale un po’ ovunque.

Cosa mi piace di Leolandia a Natale e non solo

Se mi seguite da tempo magari vi chiederete cosa possa centrare un parco divertimenti per bambini con un blog incentrato su tematiche legate al vivere sostenibile.

Commento corretto ma forse vi stupirò raccontandovi alcune cose di Leolandia che dimostrano quanto l’ecosostenibilità sia anche uno dei suoi valori, portato avanti attraverso iniziative concrete e quotidiane:

Progetto Rifiutami con il ♡ : dal 2014 le stoviglie monouso di Leolandia sono biodegradabili e compostabili e si buttano nell’umido. Ogni contenitore fornito nei ristoranti riporta chiare indicazioni sul suo conferimento e i bambini sono aiutati nell’imparare la corretta differenziazione degli GnamGnam, quattro buffi personaggi a ciascuno dei quali piacciono rifiuti di diversa tipologia. Sparse un po’ ovunque nel parco sono poi le macchinette per schiacciare le bottigliette di plastica e ridurre così il volume dei rifiuti. Progetto Un cielo grande co2Ì : dal 2010 il parco utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili: tutte le giostre funzionano grazie al sole (fotovoltaico) e al vento (eolico). L’impianto fotovoltaico installato nel parcheggio del parco oltre a contribuire alla produzione di energia pulita crea delle zone d’ombra per le auto parcheggiate. Carte in tavola (e pneumatici per terra) : il parco ha adottato una politica di riduzione della carta stampata e, quando proprio non ne può fare a meno, sceglie carta riciclata al 100%. Non solo, nell’area gioco all’interno del Mondo di Peppa Pig, è stata installata una pavimentazione antitrauma realizzata utilizzando gomma riciclata ottenuta da pneumatici fuori uso. Il gusto di sapere cosa si mangia : Leolandia ospita un orto didattico di 2.600 metri quadrati dove è possibile osservare diverse varietà di piante, colture, ortaggi, e alberi da frutta, 10 stalli a terra con ortaggi che variano a seconda delle stagioni, 5 filari con piccoli frutti, 12 piante da frutto oltre a 65 metri quadrati di piante aromatiche. Ad esso si aggiunge una grande serra per le attività didattiche organizzate per le in gite scolastiche. Il piacere di conoscere gli animali : nella fattoria didattica, nell’acquario e nel rettilario i bambini possono incontrare e conoscere tante specie diverse di animali, alcune rare ed in via di estinzione. Un parco immerso nel verde : Leolandia ospita più di 1000 piante, dotate di una targhetta di riconoscimento che permette di tenere sempre aggiornato il censimento e valutarne singolarmente lo stato di salute.

Leolandia inoltre, in occasione di giornate speciali collegate alla tutela dell’ambiente, organizza interessanti attività didattiche a tema. Facendo l’esempio del 2019:

22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, presso l’orto didattico i bambini hanno avuto l’occasione di piantare in prima persona dei fiorellini come gesto d’aiuto per l’attività d’impollinazione delle api lavoratrici, hanno ricevuto un attestato Bee Active di CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori) oltre ad un kit per ripetere l’attività a casa insieme a mamma e papà.

14 settembre, in concomitanza con l’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo, a Leolandia si è organizzato Puliamo il MiniMondo: i gruppi scolastici iscritti all’evento hanno simbolicamente pulito tutte le vie e le piazze della Minitalia, una simulazione giocosa per far crescere anche nei più piccoli il senso di responsabilità green.

Insomma, che sia a Natale o no, a me Leolandia piace anche per la sua filosofia che trovo non sia neanche particolarmente ostentata nei media. E assendare mia figlia che ci torna volentieri di anno in anno non è solo uno sforzo ma un piacere. 🙂 ———————————————————————————–

Fonti