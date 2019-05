Scrittori di classe Salviamo il pianeta : i libri firmati WWF e Geronimo Stilton

Scrittori di classe Salviamo il pianeta è la serie di libri firmati WWF e Geronimo Stilton che possiamo tutti collezionare entro il 12 maggio 2019 facendo la spesa al Conad.

Io sto facendo la collezione Scrittori di Classe Salviamo il pianeta e, visto che i libri mi stanno piacendo e che sono in linea con le tematiche da me abitualmente trattate su questo blog ho pensato di parlarvene.

Il concorso 2018 per giovani scrittori e la collezione Scrittori di classe Salviamo il pianeta

Anche nel 2018, per il 5° anno consecutivo, Conad ha indetto il concorso Scrittori di Classe per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il tema di quest’anno era “Salviamo il pianeta”, con la collaborazione del WWF e un testimonial d’eccezione, Geronimo Stilton.

Il topo giornalista è stato protagonista di otto incipit che hanno dato ai partecipanti l’occasione di riflettere su vari temi ambientali: dal riciclo all’acqua, dal consumo consapevole, alla tutela della biodiversità. E il progetto ha reso disponibile alle classi partecipanti un percorso didattico completo sviluppato da Editrice La Scuola per avvicinarsi in modo divertente e stimolante ai grandi valori dell’ecologia e del rispetto per la natura, comprendendo l’importanza di proteggere e salvaguardare il pianeta in cui viviamo.

Scopo finale: creare la consapevolezza che ognuno di noi, anche con i piccoli gesti quotidiani, può contribuire a creare un mondo dove persone e Natura possano convivere in armonia.

Ogni classe partecipante, una volta scelto uno degli otto incipit messi a disposizione, ha scritto e presentato il proprio racconto; i 10 racconti migliori per ciascun incipit sono stati valutati da una giuria per arrivare alla rosa finale degli 8 racconti vincitori.

L’iniziativa ha avuto un grande successo con un totale di 25.170 classi iscritte e 6.527 lavori completati.

Le otto classi vincitrici hanno potuto incontrare Geronimo Stilton in “pelliccia e baffi” presso le loro scuole mentre le loro storie sono state sviluppate e trasformate da Edizioni Piemme in una collana di libri firmata Geromino Stilton e WWF, collezionabile nei punti vendita Conad dal 18 marzo al 12 maggio 2019.

La collezione di libri Scrittori di classe Salviamo il pianeta in dettaglio



La collezione Scrittori di classe Salviamo il pianeta comprende otto libri che raccontano le avventure di Geronimo Stilton alle prese con la salvaguardia del pianeta che ci circonda.

Ogni libro contiene un’avventura tematica di Geronimo Stilton assieme a rubriche a cura di WWF, quiz divertenti e giochi enigmistici.

Di seguito tutti i titoli ed un breve riassunto di ciascun libro:

Volume 1 – Tema: Animali e piante da difendere – Un pipistrello per amico.

Volume 2 – Tema: Foreste e suolo da proteggere – Il tesoro della foresta oscura.

Volume 3 – Tema: L’aria che respiriamo – Operazione aria pulita.

Volume 4 – Tema: Il nostro amico mare – Giù le zampe dal nostro mare!

Volume 5 – Tema: Consumo consapevole e riciclo – S.O.S. spazzatura da salvare

Volume 6 – Tema: Clima, energie pulite e risparmio energetico – Ahi, Ahi, Ahi è finita l’energia!

Volume 7 – Tema: Acqua, preziosa e indispensabile – Chiudi il rubinetto Stilton!

Volume 8 – Tema: Il mio Pianeta ideale – Missione inventa la città.

Un pipistrello per amico

Racconta di Igor, un pipistrello gigante che vive nelle foreste e che, a causa della distruzione del suo habitat, è a rischio di estinzione. Obiettivo: spiegare ai bambini che la Terra è ricchissima di creature diverse tra loro e tutte ugualmente necessarie per l’equilibrio e la salute dell’ecosistema (biodiversità) e che ciascuno di noi ha la responsabilità di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo, degli animali e delle piante che lo abitano per aiutare e difendere sia Igor che le tante altre specie che si trovano in pericolo.

Il tesoro della foresta oscura

In questo libro Geronimo Stilton porta i nipoti a campeggio nella Foresta oscura, un luogo incontaminato da secoli dove crescono alberi millenari e vivono creature meravigliose ma scopre che qualcuno ne sta minacciato la sopravvivenza e si vede costretto a intervenire. Obiettivo: insegnare ai bambini che tutti noi abbiamo il dovere di rispettare e proteggere le foreste, perché è grazie a loro che possiamo respirare aria pura, godere del giusto clima, conoscere tantissime specie animali e vegetali diverse.

Operazione aria pulita

Durante una gita in bicicletta con i nipoti Geronimo Stilton conosce un’apicoltrice e le sue utilissime api che, oltre a produrre il miele e aiutare a impollinare i fiori, sono in grado di darci informazioni sulla salute del nostro Pianeta. Ed è proprio grazie al loro strano comportamento che i protagonisti si accorgono che qualcosa va nell’aria. Obiettivo del libro: far capire ai bambini che l’inquinamento atmosferico mette in pericolo la nostra salute e quella degli altri esseri viventi e che per migliorare la situazione basta un po’ di impegno come prendere la bici o i mezzi pubblici invece dell’auto e risparmiare energia.

Giù le zampe dal nostro mare!

In vacanza a Porto Crostolo Stilton si imbatte in un grande problema: l’inquinamento del mare! Obiettivo del libro: spiegare ai bambini che il nostro Pianeta è ricoperto per più del 70% da acqua e oceani che sono la casa di tantissime specie animali e vegetali; per questo è importante proteggere l’ecosistema marino da pesca senza controlli, estrazione del petrolio e scorretto smaltimento dei rifiuti come la plastica che, se non riciclata correttamente, finisce negli oceani e mette in pericolo pesci e tartarughe.

S.O.S. Spazzatura da salvare!

Il libro inizia con un grosso guaio: Topazia, la città di Geronimo Stilton, invasa dalla spazzatura perchè i suoi concittadini sembrano essersi dimenticati l’educazione e il rispetto per l’ambiente! Geronimo e i suoi amici intervengono al grido di ‘Basta spazzatura! Ripuliamo la città!’ e riescono a coinvolgere tutti finchè Topazia non torna più bella di prima e quelli che sembravano rifiuti da gettare via in molti casi si sono trasformati in qualcosa di originale! Perché riciclare è un modo più divertente e creativo per voler bene alla Terra!

Ahi, Ahi, Ahi, è finita l’energia!

Un black out che lascia l’intera Topazia senza energia elettrica è l’occasione per capire che l’elettricità è indispensabile ma le risorse per produrla non sono infinite e, se le sprechiamo, arriveremo al punto di non averne più! Il libro insegna che esistono anche metodi per produrre in modo ecologico e senza consumare le ricchezze naturali del nostro Pianeta l’energia che ci serve: il soffio del vento, la luce del sole, la forza del mare sono fonti rinnovabili perché non finiscono mai e consentono di produrre energia pulita che non inquina.

Chiudi il rubinetto Stilton!

La Fattoria Stilton è rimasta misteriosamente senz’acqua quindi Geronimo e la sua famiglia devono trovare soluzioni per affrontare l’emergenza… Il libro invita i bambini a riflettere sull’importanza dell’acqua – fonte di vita per noi piante e animali – e sul fatto che questa risorsa indispensabile non è infinita e anzi si sta esaurendo a poco a poco al punto che tante persone nel mondo faticano per trovarne abbastanza per vivere.

Missione inventa la città

Per mille mozzarelle, avete mai pensato a quanto è stratopica… la vostra casa? Che sia in campagna, in città, piena di stanze o piccolina, è il posto dove giocate, leggete, passate del tempo con la vostra famiglia… e vi sentite in pace, vero? Perché la casa sia sempre un luogo accogliente dove è bello tornare, però, devono occuparsene tutti i membri della famiglia, facendo tanti piccoli sforzi per mantenerla ordinata e pulita. E sapete una cosa? Mi sono accorto che la mia casa non è solo quella in via del Borgoratto 8. C’è anche Topazia, la mia città! Come ogni casa, anche la città ha una famiglia che ha il dovere di occuparsene… la famiglia dei cittadini! Il parco pubblico in cui giocate, la piazza dove passeggiate insieme agli amici, la scuola dove imparate a crescere… hanno una cosa in comune: sono di tutti! E adesso proviamo a pensare ancora più in grande: c’è un’altra ‘casa’ che condividiamo tutti… è il nostro Pianeta! Per questo, tutti ne siamo responsabili: solo prendendoci cura delle nostre città e del mondo che ci circonda potremmo sentirci sempre e ovunque… a casa nostra! Così, quando io e i miei nipoti abbiamo scoperto che il Quartiere degli Antiquari rischiava di finire nelle grinfie di Madame No e di venire distrutto, ci siamo rimboccati le maniche… e insieme ai cittadini di Topazia abbiamo fatto di tutto per riqualificarlo! Squiiit, mi frullano ancora i baffi dall’emozione!

Come collezionare i libri della serie Scrittori di classe Salviamo il pianeta

E’ possibile collezionare i libri della serie Scrittori di classe Salviamo il pianeta dal 18 marzo al 12 maggio 2019, semplicemente facendo la spesa con la propria tessera socio presso i supermercati Conad.

Ogni 15€ di spesa si riceve un bollino, con 8 bollini si può richiedere un libro mentre per avere la box in cui conservarli tutti di bollini ne basta uno solo. E’ inoltre possibile accelerare la raccolta acquistando i prodotti che garantiscono punti in più (evidenziati sul volantino e nei punti vendita).

A ciascun bollino per i libri è inoltre abbinato un bollino da consegnare alla propria scuola preferita, per consentirle di accedere ai premi a catalogo che spaziano dalla cancelleria agli arredi o agli strumenti elettronici per l’insegnamento.

Voi state partecipando? I libri vi piacciono?