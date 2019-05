Terra Nuova : 10 buoni motivi per abbonarsi ancora e ancora

Terra Nuova è la rivista mensile dedicata a chi desidera avvicinarsi al mondo del naturale ed alle buone pratiche sostenibili per salvare il Pianeta.

Terra Nuova : storia, numeri e contenuti

Unica nel suo genere per storia e contenuti, Terra Nuova nasce nel 1977, proponendo temi come alimentazione naturale, agricoltura biologica e medicina non convenzionale.

Negli anni gli argomenti trattati si sono via via ampliati fino ad arrivare a toccare ogni aspetto del nostro quotidiano: alimentazione e medicina naturale, agricoltura biologica e biodinamica, permacultura, maternità consapevole e infanzia, bioedilizia, decrescita, fai da te, ecovillaggi, ecoturismo, consumo critico, energie rinnovabili, nonviolenza, ricerca interiore, finanza etica e più in generale ambiente ed ecologia.

Insomma, un amplio spettro di discipline per il cambiamento che costituiscono uno strumento insostituibile di controinformazione per chi vuole cambiare in meglio la propria vita.

E’ grazie a queste caratteristiche che Terra Nuova può oggi vantare più di 40 anni di pubblicazione, oltre 23.000 copie mensili e 10.000 abbonati tra cui – da diversi anni – anche me!

Terra Nuova Edizioni : non solo una rivista

Come ulteriore approfondimento dei contenuti della rivista, Terra Nuova Edizioni pubblica un ricco e variegato catalogo di libri che a oggi conta oltre 200 titoli tra manuali, ricettari, guide, saggi, ebook e libri per bambini, che offrono gli stimoli e le risposte più aggiornate e concrete per chi vuole convertire il proprio stile di vita coniugando benessere ed ecologia.

Il catalogo aggiornato dei libri Terra Nuova Edizioni è disponibile per la consultazione sul sito dell’azienda e può essere praticamente integralmente visionato e acquistato anche su Macrolibrarsi.

Terra Nuova : 10 (e più) buoni motivi per abbonarsi e ri-abbonarsi alla rivista e per comprare i suoi libri

Il primo e principale motivo per cui negli anni ho scelto di abbonarmi a questa rivista e di rinnovare l’abbonamento sono i contenuti: gli approfondimenti pubblicati su Terra Nuova (non solo l’articolo in primo piano del mese) sono molto dettagliati e documentati – spesso paragonabili all’accuratezza che si può trovare nella rivista Altroconsumo (altra fonte di informazione che apprezzo particolarmente) – ma con l’aggiunta di un taglio legato alla sostenibilità che li rende dal mio punto di vista ancor più apprezzabili.

Gli argomenti? Molto variegati e collegati alle scelte consapevoli che ci può capitare di dover compiere nel quotidiano: alimentazione, ambiente, casa bio, ecocosmesi, ecoturismo, eco-tech e salute.

Ma è importante ricordare che abbonarsi a Terra Nuova e/o comprare i libri del suo catalogo è anche un modo per contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’editoria e a creare un mondo migliore:

Terra Nuova è nel gruppo degli «Editori amici delle foreste» di Greenpeace: utilizza carta certificata Der Blaue Engel e riciclata al 100% che protegge le foreste. I prodotti Terra Nuova sono a ridotto impatto di CO2 : la stampa avviene rigorosamente in Italia, evitando l’elevato impatto della scelta di paesi asiatici. I piccoli editori indipendenti come Terra Nuova tutelano una pluralità di pensiero che oggi è minacciata dallo strapotere di pochi grandi gruppi editoriali. Terra Nuova promuove un’economia solidale: ha scelto di evitare la distribuzione in edicola e preferirle un circuito alternativo di distribuzione (QUI l’elenco) per sottrarsi al monopolio di poche grandi società, che impongono costi esorbitanti agli editori e scarsa remunerazione agli edicolanti. Inoltre opera in modo da assicurare un equo compenso a tutti gli attori della filiera: dipendenti, giornalisti, fotografi, traduttori, redattori, tipografi e distributori. Attorno alla rivista, ai siti e ai libri di Terra Nuova gravita una vera e propria comunità del cambiamento: sono oltre 500 mila le persone che ogni giorno mettono in pratica i temi dell’ecologia seguendo i suoi vari strumenti di comunicazione e sentirsi parte di questa comunità è stimolante.

Da non trascurare inoltre il fatto che, abbonandosi a Terra Nuova, si ottengono tanti vantaggi:

11 copie della rivista a casa a poco più di 3€ al mese contro i 4€ che costerebbe acquistarla singolarmente presso un rivenditore. un libro in omaggio. l’abbonamento omaggio alla versione digitale della rivista. la possibilità di pubblicare gratuitamente 2 annunci di 36 parole nella sezione “Piccoli Annunci – Bacheca” (oppure 1 in una delle altre sezioni). il 15% di sconto su tutti i libri pubblicati da Terra Nuova Edizioni. sconti e agevolazioni sugli eventi organizzati da Terra Nuova e sui prodotti e servizi di tante realtà convenzionate (tutte QUI).

Come è possibile abbonarsi a Terra Nuova e/o comprare i suoi libri ?

Volete unirvi anche voi, come me, alla lista degli abbonati Terra Nuova?

Farlo è molto semplice: basta connettersi alla pagina dedicata agli abbonamenti del sito Terra Nuova oppure inserire nel carrello l’abbonamento mentre fate spesa su Macrolibrarsi.

Abbonamento Terra Nuova, dal 1977 il mensile per l’ecologia della mente e la decrescita felice Aam TerraNuova € 38,00

Questa è l’ultima modalità di abbonamento che ho personalmente seguito ma tutte sono allo stesso modo valide, inclusa quella di fare l’abbonamento in una fiera.

Le formule di abbonamento disponibili su Macrolibrarsi sono:

Abbonamento annuale cartaceo+digitale a 38€.

Abbonamento annuale solo digitale a 27,99€.

Tramite il sito Terra Nuova è invece possibile accedere ad ulteriori possibilità tra cui:

Rinnovo abbonamento annuale cartaceo+digitale a 35€.

Abbonamento o rinnovo biennale cartaceo+digitale a 65€.

Su Macrolibrarsi è inoltre possibile acquistare numerosi libri a catalogo Terra Nuova nonché eventuali arretrati della rivista a soli 2€.

E non vi cito Macrolibrarsi a caso ma perché si tratta di uno shop online che, come vi ho già spiegato in un articolo dedicato, ha una filosofia ed un codice etico completamente allineato con i principi portati avanti da Terra Nuova.

Questo post NON è sponsorizzato, è solo un consiglio che mi sono sentita di darvi.