Prodotti ecobio da supermercato : i marchi di cosmetici bio o con buon inci

Quando ho iniziato ad appassionarmi di cosmetici bio si trattava di un settore ancora di nicchia e i marchi di cosmetici bio non mancavano ma erano per lo più presenti soltanto online; da allora ad oggi fortunatamente le cose sono cambiate e le linee di cosmetici bio hanno cominciato a farsi strada anche nella grande distribuzione diventando così reperibili per un pubblico molto più vasto. E i marchi sono diventati talmente tanti che spesso mi capita di pensare “ma questo dove l’ho visto?” Ecco quindi che ho pensato che potesse essere utile anche a voi una lista dei prodotti ecobio da supermercato associata alle catene presso le quali è possibile reperirli.

Prodotti ecobio da supermercato : sono diversi dai prodotti ecobio che si trovano online?

I prodotti ecobio da supermercato hanno, a parte alcune eccezioni, il vantaggio di essere in vendita ad un prezzo decisamente inferiore a quello dei marchi venduti esclusivamente online o nei negozi specializzati in prodotti bio.

I motivi sono diversi e spaziano dal fatto che produrre in quantitativi superiori da accesso a economie di scala altrimenti non raggiungibili (e quindi in definitiva consente di tenere un prezzo più basso) al fatto che spesso le formulazioni dei prodotti ecobio da supermercato sono piuttosto basiche ed hanno concentrazioni di principi attivi magari non elevatissime. Questo è il motivo per cui ad esempio io, mi trovo benissimo a comprare prodotti ecobio da supermercato come bagnoschiuma, detergenti intimi e saponi mentre se acquisto shampoo e balsamo a bassissimo prezzo, seppur certificati ecobio, non ottengo sui capelli i risultati che vorrei…insomma la qualità e la concentrazione dei principi attivi ha un suo prezzo.

Prodotti ecobio da supermercato: vantaggi e svantaggi

Ciò che apprezzo dei prodotti ecobio da supermercato, pur come vi dicevo non trovandomi bene con tutto quello che ho provato, è il fatto che con la loro ampia distribuzione ed il prezzo democratico abbiano contribuito profondamente alla diffusione dei cosmetici ecobio ed abbiano tolto loro la nomea per cui solo poche persone benestanti possano permettersi di approcciarli.

A questi indubbi vantaggi si affianca però il fatto che negli scaffali dei supermercati e della grande distribuzione in generale i cosmetici ecobio certificati sono posti assieme a prodotti convenzionali o non certificati con il rischio che passino completamente inosservati ad un consumatore poco attento; per non parlare del fatto che, se per caso si prova a chiedere qualche informazione alla commessa del reparto, questa a mala pena sa che esistano!

Spero quindi che questo mio lavoro di ricerca possa facilitare i vostri eco acquisti!

Prodotti ecobio da supermercato: i marchi di cosmetici bio o con buon inci per tutta la famiglia

Non mi ero resa conto finchè non ho iniziato a fare mente locale per scrivere questo articolo di quanti siano i marchi di cosmetici bio o con buon inci che ho visto in questi anni nei vari supermercati, discount o catene di profumerie che frequento oppure che non ho visto nella mia zona perchè non esistono punti vendita ma di cui ho sentito parlare online o nelle varie fiere che frequento! Ecco quindi che, per facilitare la ricerca, ho pensato di suddividere i prodotti ecobio da supermercato in linee dedicate a tutta la famiglia (la tabella che trovate subito qui sotto) e in linee specifiche per neonati e bambini (la tabella che trovate nel paragrafo successivo). Quando vedete un link sul nome della marca si tratta di un rimando ad un post di approfondimento fatto da me sull’argomento.

Marca Punti Vendita Certificazione Anthyllis Cad, Coop, Ipercoop, Famila, Galassia ICEA Apiarium Coin, Eaitaly – Auchan BIO Auchan ECOCERT Avenida Penny Market ICEA naturale Beltabios Bioeconatura Auchan, Bennet, GranCasa, Tosano ICEA BioLabQ Tosano AIAB Biolis Nature Tigotà – Bionova Coop COSMETICI BIOLOGICI Biopha Acqua e Sapone, Interspar, Saponeria, Smoll ECOCERT BioQ Coin, Conad, Coop, Famila, Galassia, Leclerc, Smoll, Tosano AIAB Bios&Derma Interspar, Il Tulipano ICEA Bio Iper Iper ICEA Bjobj Interspar ICEA Burt’s Bees Oviesse, Upim – Cien Nature Lidl NATRUE Delidea Acqua e Sapone, OVS, Tigotà, Upim NATRUE Ekos Personal Care Acqua e Sapone, Tigotà ICEA Esselunga Linea Natura Esselunga – Forsan Linea Detergenza Corpo Ecobio Auchan, Carrefour, Coop, Pam, Superconti ICEA Garnier Bio Active Acqua&Sapone, Cad, Coop ECOCERT Gently Care Todis ICEA Il Giardino Cosmetico CAD, Crai, Determarket, Target ICEA Il Granaio di Firenze Alì, Conad con parafarmacia, Despar Nord Est AIAB In’s Bio In’s ICEA I Provenzali Acqua&Sapone, Auchan, Carrefour, Coin, Conad, Coop, Esselunga, Il Tulipano, OVS, La Saponeria, Upim COSMETICI BIOLOGICI (Linea argan, rosa mosqueta e sapote) Lady Lya Biologica Acqua&Sapone, Smoll CCPB Lavera OVS NATRUE Le Petit Olivier Auchan COSMEBIO Lovea Bio OVS, Upim ECOCERT Montagne Jeunesse Acqua&Sapone, CAD, Coop – Mil Mil Bio Auchan, Bennet, Carrefour, Conad NATRUE Naturabella ECU, Eurospin, Prix ICEA Naturaline Conad ECOCERT Naturaverde Bio Acqua e Sapone ICEA Nour Coop, Aliper AIAB Omia Laboratoires Acqua&Sapone, Auchan, CAD, Conad, Coop, Il Tulipano, La Saponeria, OVS, Upim ICEA (non tutti i prodotti) Omnia Botanica Acqua&Sapone, Aliper, Auchan, Bennet, Carrefour, Conad, Coop, Esselunga, Finiper, General, Iperal, Orvea, Pam Panorama, Poli, Rossetto – Sensure Acqua&Sapone, Auchan, Bennet, Coop, Esselunga, Famila, Simply ICEA (non tutti i prodotti) So’Bio Etic Galassia – Aliper ECOCERT Verde Vera Despar Nordest – Viviverde Coop Coop – Weleda Aliper, Interspar NATRUE Winni’s Naturel Personal Care ICEA, Vegan OK

Prodotti ecobio da supermercato: i marchi di cosmetici bio o con buon inci specifici per neonati / bambini

Avreste mai pensato che esistessero ben 12 marchi di prodotti ecobio da supermercato per neonati e bambini di cui ben 10 bio certificati? Beh, è proprio così!

Marca Punti Vendita Certificazione Anne Geddes Acqua&Sapone CCPB Anthyllis Baby Cad, Coop, Ipercoop, Famila, Galassia, Poli, Iper-Poli ICEA Baby Calimero Tigotà ICEA BioBio Baby Auchan, Carrefour, Interspar ICEA Bionova Mamma e Bimbo Coop COSMETICI BIOLOGICI Esselunga Linea Baby Esselunga – Gently Baby Todis ICEA I Provenzali Linea Bimbi Acqua&Sapone, Auchan, Carrefour, Coin, Conad, Coop, Esselunga, Il Tulipano, OVS, La Saponeria, Upim COSMETICI BIOLOGICI Naturabella Baby ECU, Eurospin, Prix ICEA Naturaverde Bio Acqua&Sapone, Coop, Il Tulipano ICEA Noah Kids (3-12 anni) Tigotà – Puris Babycare Acqua&Sapone, Auchan, Coop, La Saponeria – Trudi Baby Nature – Weleda Aliper, Interspar NATRUE Zerotre Bio Iper Iper ICEA

Con questo ho concluso la carrellata di prodotti ecobio da supermercato e dei punti vendita di cui sono a conoscenza; aiutatemi però a tenerla viva quindi non esitate a segnalarmi nei commenti marchi o punti vendita mancanti!